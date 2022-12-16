Комиссионер НБА Адам Сильвер считает, что лиге пора назначить первого главного тренера-женщину.

Сильвер поделился ожиданиями, когда это произойдет.

«Я был бы очень разочарован, если за пять ближайших лет мы не увидели бы первую женщину-главного тренера в НБА», – сказал Сильвер.

За 76-летнюю историю НБА помощниками тренера работали 15 женщин.

Сегодня в лиге заняты пять женщин-ассистентов тренера: Дженни Бучек («Индиана»), Линдсей Хардинг («Сакраменто»), Соня Раман («Миннесота»), Кристи Толивер («Даллас») и Тереза Уизерспун («Новый Орлеан»).

Считалось, что первой женщиной во главе клуба НБА может стать , но она после нескольких сезонов в «Сперс» перешла в женскую НБА.

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