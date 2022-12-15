Жорди Фернандес стал 1-м испанским тренером, который руководил командой НБА. Он сменил удаленного Майка Брауна

Теги Майк Браун Сакраменто Торонто НБА Жорди Фернандес Баскетбол

Ассистент «Сакраменто» Жорди Фернандес стал первым в истории испанским тренером, который руководил командой НБА.

Во встрече с «Торонто» Фернандес сменил удаленного за споры с судьями главного тренера «Кингз» Майка Брауна.

В первой же встрече Фернандес привел «Сакраменто» к победе – 124:123.

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1 комментарий

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Asanov
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Есть поговорка про то, что когда команда выигрывает 20 очков,то это победа команды, а когда 1, то это победа тренера
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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