Жорди Фернандес стал 1-м испанским тренером, который руководил командой НБА. Он сменил удаленного Майка Брауна

Ассистент «Сакраменто» Жорди Фернандес стал первым в истории испанским тренером, который руководил командой НБА.

Во встрече с Фернандес сменил удаленного за споры с судьями главного тренера «Кингз» .

В первой же встрече Фернандес привел к победе – 124:123.

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