Жорди Фернандес стал 1-м испанским тренером, который руководил командой НБА. Он сменил удаленного Майка Брауна
Ассистент «Сакраменто» Жорди Фернандес стал первым в истории испанским тренером, который руководил командой НБА.
Во встрече с «Торонто» Фернандес сменил удаленного за споры с судьями главного тренера «Кингз» Майка Брауна.
В первой же встрече Фернандес привел «Сакраменто» к победе – 124:123.
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