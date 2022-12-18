Тайлер Дорси может вернуться в Евролигу

Защитник « » (26 лет, 196 см) может покинуть команду по ходу нынешнего сезона, пишет обозреватель Маттео Андреани.

По информации Андреани, игрок сборной Греции всерьез рассмотрит вариант с возвращением в Евролигу, если до конца января не получит игрового времени в .

В июле Дорси подписал двусторонний контракт с «Маверикс», но появился на площадке только в двух матчах регулярного чемпионата. Защитник в основном выступает за фарм-команду в G-лиге, набирая там 24 очка и 5,2 подбора в среднем за игру.

В Евролиге Дорси выступал за тель-авивский « » (2019-2021) и греческий « » (сезон-21/22).

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