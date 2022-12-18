Тайлер Дорси может вернуться в Евролигу

Теги возможные переходы Даллас Turkish Airlines EuroLeague Маккаби Плейтика Олимпиакос сборная Греции НБА G-лига Тайлер Дорси Баскетбол

Защитник «Далласа» Тайлер Дорси (26 лет, 196 см) может покинуть команду по ходу нынешнего сезона, пишет обозреватель Маттео Андреани.

По информации Андреани, игрок сборной Греции всерьез рассмотрит вариант с возвращением в Евролигу, если до конца января не получит игрового времени в НБА.

В июле Дорси подписал двусторонний контракт с «Маверикс», но появился на площадке только в двух матчах регулярного чемпионата. Защитник в основном выступает за фарм-команду в G-лиге, набирая там 24 очка и 5,2 подбора в среднем за игру.

В Евролиге Дорси выступал за тель-авивский «Маккаби» (2019-2021) и греческий «Олимпиакос» (сезон-21/22).

Еще недавно все требовали обмена Уэстбрука. Сейчас он повторяет рекорды Мэджика и Маггзи Богза, а «Лейкерс» не хотят его отпускать

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
serbachonok
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Почему не берут в основную команду? Есть знатоки вопроса?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы