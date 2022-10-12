«Даллас» может отчислить Тайлера Дорси до начала сезона

Несмотря на двусторонний контракт с , (26 лет, 196 см) может быть отчислен из команды до начала сезона.

Бывший атакующий защитник «Олимпиакоса» этим летом вернулся в НБА, подписав двусторонний контракт с «Мэверикс». Дорси не играл в НБА с 2019 года.

В минувшем сезоне американец с греческим паспортом выступал за «Олимпиакос», набирая 12,8 очка, 2,3 подбора и 2,0 передачи в среднем за матч в Евролиге.

Дорси, выбранный на драфте-2017 под 41-м номером, провел в НБА 104 матча за «Атланту» и «Мемфис» с показателями 6,7 очка, 2,3 подбора и 1,3 передачи в среднем за встречу.

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