Желько Обрадович: «Никто в мире не критикует меня так, как я сам»

Главный тренер « » после победы над « » (82:79) рассказал о своем отношении к критике в СМИ.

«Партизан» прервал 5-матчевую серию поражений в . Белградская команда с результатом 5-9 делит находится на 15-м месте в турнирной таблице.

«У меня нет проблем из-за критики, особенно в мой адрес. Это неотъемлемая часть моей работы, но для меня важно знать мнение только игроков и тренерского штаба. Меня не интересует критика или похвала со стороны.

Я живу ради этой работы, очень ее люблю и стараюсь изо всех сил. Я здесь не для того, чтобы кому-то что-то доказывать. Я не читаю газет и не смотрю телевизор. Новостные порталы для меня не существуют, я даже не знаю, что это такое. Я не знаю, что такое Instagram, TikTok и Twitter.

Я эгоцентричен, и никто в мире не критикует меня так, как я сам. Даже в лучшем матче я могу найти свои ошибки», – признался Обрадович.

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