Дражен Анзулович: «Контроль мяча, контроль ритма будут очень важными факторами в грядущей игре с «Нижним»
Главный тренер «Енисея» Дражен Анзулович призвал команду дорожить мячом в матче Единой лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода», который состоится в воскресенье.
«Естественно, мы ожидаем еще одну сложную игру. С «Нижним» у нас всегда получаютя очень сложные, равные игры. Мы специально к ним готовимся.
Проанализировали игру с УНИКСом. Могу сказать, что эта игра впечатлила меня больше всего, у нас было всего 11 потерь – наш наилучший результат в сезоне. Поэтому контроль мяча, контроль ритма будут очень важными факторами в грядущей игре, для того чтобы одержать победу. Это то, что я хочу видеть от команды.
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