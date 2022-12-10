Дражен Анзулович: «Контроль мяча, контроль ритма будут очень важными факторами в грядущей игре с «Нижним»

Главный тренер призвал команду дорожить мячом в матче лиги ВТБ против «Нижнего Новгорода», который состоится в воскресенье.

«Естественно, мы ожидаем еще одну сложную игру. С «Нижним» у нас всегда получаютя очень сложные, равные игры. Мы специально к ним готовимся.

Проанализировали игру с . Могу сказать, что эта игра впечатлила меня больше всего, у нас было всего 11 потерь – наш наилучший результат в сезоне. Поэтому контроль мяча, контроль ритма будут очень важными факторами в грядущей игре, для того чтобы одержать победу. Это то, что я хочу видеть от команды.

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