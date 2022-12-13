Дарко Руссо: «Астана» играла хорошо не только сегодня, но на протяжении более чем месяца»

Главный тренер после поражения от «Астаны» (69:70) в лиге ВТБ отдал должное сопернику.

«Поздравляю «Астану». Они играли хорошо не только сегодня, но на протяжении более чем месяца. Я знал, что будет нелегко. Мы приехали на игру в неполном составе, без замен было тяжело играть в обороне, особенно в последние минуты. Это было ожидаемо, но при таком ростере нельзя было играть лучше», – сказал Руссо.

Казахстанская команда одержала вторую победу в нынешнем сезоне лиги ВТБ при 12 поражениях.

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