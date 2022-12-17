«Чикаго» отчислил Костаса Адетокумбо

Теги переходы Чикаго НБА Костас Адетокумбо Карлик Джонс Баскетбол

«Чикаго» отчислил тяжелого форварда Костаса Адетокумбо (25 лет, 208 см).

Адетокумбо подписал двусторонний контракт с «Буллс» 15 октября, но не провел за команду ни одного матча в этом сезоне.

За три сезона в НБА один из братьев звездного форварда «Милуоки» Янниса Адетокумбо принял участие в 22 матчах, набирая 1,0 очка и 1,0 подбора в среднем за игру.

На освободившееся место игрока на двустороннем контракте «Чикаго» подписал разыгрывающего Карлика Джонса (24 года, 185 см).

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1 комментарий

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Sharky shark
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"Старший умный был детина, средний сын и так и сяк, младший вовсе был дурак"
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