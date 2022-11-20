«Уизардс» подписали Девона Дотсона, отчислили Джордана Шакела

подписал двусторонний контракт с разыгрывающим (23 года, 188 см).

Дотсон не был выбран на драфте-2020. После этого он провел 22 матча за , набирая в среднем 2,4 очка. В начале нынешнего сезона разыгрывающий выступал в G-лиге.

Чтобы освободить место для подписания Дотсона, «Уизардс» отчислили атакующего защитника Джордана Шакела (24 года, 198 см), который также выступал на условиях двустороннего соглашения и принял участие в двух матчах сезона.

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