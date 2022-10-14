Костас Адетокумбо подписал двусторонний контракт с «Чикаго»

объявил о подписании двустороннего контракта с форвардом (24 года, 208 см).

«Буллс» станет четвертой командой в карьере младшего брата двукратного MVP лиги Янниса Адетокумбо («Милуоки»). Изначально клуб пригласил форварда в тренировочный лагерь и заключил с ним негарантированное соглашение.

Адетокумбо провел три сезона НБА, выступая за «Лейкерс» и «Даллас». Большую часть времени он играл в фарм-командах.

В прошлом сезоне форвард выступал за французский «Виллербан». В 23 матчах Евролиги он набирал в среднем 6,2 очка и 2,8 подбора за 13,5 минуты на площадке.

Также Костас принял участие в Евробаскете-2022 в составе сборной Греции вместе с братьями Яннисом и Танасисом Адетокумбо.

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