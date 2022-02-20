Лука Дончич: «Между победой «Реала» в Кубке Короля Испании и MVP Матча всех звезд выберу победу «Реала»

Во время пресс-конференции накануне Матча всех звезд НБА звезду «Далласа» Луку Дончича, бывшего игрока «Реала», спросили, что он выберет между наградой MVP Матча всех звезд и победой «Реала» в Кубке Короля Испании.
«Победа «Реала» в Кубке Короля Испании, безусловно. Легкий вопрос», – ответил словенец, не задумываясь.
За годы, проведенные в «Реале», Дончич дважды выигрывал Кубок Короля Испании.
Соперником «Реала» в сегодняшнем финале будет «Барселона».
86-й Кубок Короля Испании. Полуфиналы
«Si tuvieras que elegir entre ser MVP o que el Real Madrid ganase la Copa del Rey..?»— RM Basket Fans (@RMBasketFans) February 20, 2022
Luka : «Que el Madrid gane la Copa del Rey, por supuesto»
Don @luka7doncic , eres una locura de jugador y de madridista 😌 pic.twitter.com/SCOgNIdWbb