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    Лука Дончич: «Между победой «Реала» в Кубке Короля Испании и MVP Матча всех звезд выберу победу «Реала»

    Теги Даллас Барселона Реал НБА видео Матч всех звезд НБА Кубок Короля Испании Лука Дончич Баскетбол

    Во время пресс-конференции накануне Матча всех звезд НБА звезду «Далласа» Луку Дончича, бывшего игрока «Реала», спросили, что он выберет между наградой MVP Матча всех звезд и победой «Реала» в Кубке Короля Испании.

    «Победа «Реала» в Кубке Короля Испании, безусловно. Легкий вопрос», – ответил словенец, не задумываясь.

    За годы, проведенные в «Реале», Дончич дважды выигрывал Кубок Короля Испании.

    Соперником «Реала» в сегодняшнем финале будет «Барселона».

    86-й Кубок Короля Испании. Полуфиналы

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