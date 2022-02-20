Лука Дончич: «Между победой «Реала» в Кубке Короля Испании и MVP Матча всех звезд выберу победу «Реала»

Во время пресс-конференции накануне Матча всех звезд звезду , бывшего игрока , спросили, что он выберет между наградой MVP Матча всех звезд и победой «Реала» в Кубке Короля Испании.

«Победа «Реала» в Кубке Короля Испании, безусловно. Легкий вопрос», – ответил словенец, не задумываясь.

За годы, проведенные в «Реале», Дончич дважды выигрывал Кубок Короля Испании.

Соперником «Реала» в сегодняшнем финале будет .

86-й Кубок Короля Испании. Полуфиналы