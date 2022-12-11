Лука Дончич: «Странно, что Дрю Холидэй никогда не был лучшим защищающимся игроком года»
Разыгрывающий «Далласа» Лука Дончич назвал игрока, против которого ему тяжелее всего атаковать.
«Дрю Холидэй, на мой взгляд, один из лучших, если не лучший защитник. Его не часто хвалят за то, как он играет в обороне. Но лично мне очень тяжело атаковать против него.
Странно, что он никогда не был лучшим защищающимся игроком года или что-то в этом роде. В целом у них отличная команда. Безусловно, Яннис – MVP», – сказал словенец.
Вчера в матче против «Милуоки» (105:106) Дончич исполнил эффектный данк через Холидэя в быстром отрыве.
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