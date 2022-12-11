Лука Дончич: «Странно, что Дрю Холидэй никогда не был лучшим защищающимся игроком года»

Разыгрывающий назвал игрока, против которого ему тяжелее всего атаковать.

, на мой взгляд, один из лучших, если не лучший защитник. Его не часто хвалят за то, как он играет в обороне. Но лично мне очень тяжело атаковать против него.

Странно, что он никогда не был лучшим защищающимся игроком года или что-то в этом роде. В целом у них отличная команда. Безусловно, Яннис – MVP», – сказал словенец.

Вчера в матче против (105:106) Дончич исполнил эффектный данк через Холидэя в быстром отрыве.

Вся красота ноября кроме ЧМ: жест Дончича, нервы Рублева, случайный Ренессанс Кукурельи