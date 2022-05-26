Роберт Уильямс в высоком прыжке накрыл бросавшего из-за дуги Гэйба Винсента

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Центровой «Селтикс» Роберт Уильямс исполнил эффектный блок-шот во время пятого матча финала Восточной конференции с «Хит» (93:80, 3-2).

Уильямс переместился в сторону дуги из трехсекундной зоны и в высоком прыжке зацепил мяч после дальнего броска Гэйба Винсента.

На счету Уильямса 6 очков, 10 подборов и 3 блок-шота.

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