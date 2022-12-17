Крис Хортон: «Надеюсь, в следующем матче сыграю лучше»

Новичок «Локомотива-Кубань» Крис Хортон поделился своими ощущениями от дебютного матча в Лиге ВТБ, по итогам которого он стал самым результативным игроком в команде (14 очков).

– Как оценишь свой дебют в лиге ВТБ?

– Дебютировать против самой сильной команды сезона в лиге было довольно волнительно. Жаль, что нам не удалось показать результат получше, но, думаю, что матч выдался интересным.

– Что скажешь о своих кондициях – ментальных и физических?

– Насчет ментальных… Это баскетбол. Не думаю, что можно утратить свой образ мышления. А физически – да, прошло некоторое время с тех пор, когда я в прошлый раз играл по-серьезному. Я только пару дней назад, наконец, присоединился к « ». И мне еще предстоит набрать оптимальную форму. Надеюсь, в следующем матче сыграю лучше.

– Как думаешь, много ли времени потребуется тебе, чтобы достичь игрового взаимопонимания с командой?

– Не думаю, что много. Мы за пару тренировок уже успели кое-что наиграть. С каждым новым занятием станем понимать друг друга все лучше, я в этом не сомневаюсь.

– В чем, на твой взгляд, главная причина поражения от ЦСКА?

– У нас сразу два новичка. Мы с Джошем Грэем успели усвоить некоторые комбинации, но ошибок было гораздо больше. Против ЦСКА у нас была хорошая первая четверть, может, еще начало второй – а потом ошибок стало слишком много. И ведь их легко исправить. Как только исправим эти ошибки, сразу заиграем совсем по-другому.

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