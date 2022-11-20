Эван Фурнье – о 3 матчах вне ротации «Никс»: «Я недоволен, но не могу ничего поделать»
Атакующий защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье прокомментировал свое отсутствие на площадке в трех последних матчах команды.
Фурнье начинал нынешний сезон в стартовой пятерке, но затем проиграл конкуренцию Кэмерону Реддишу и стал получать все меньше игрового времени. Недавно «Никс» вывели француза из ротации.
«Я недоволен, но не могу ничего поделать. На самом деле, от меня мало что зависит в этой ситуации. Так что я остаюсь профессионалом», – признался Фурнье.
В 13 матчах нынешнего сезона 30-летний баскетболист набирал в среднем 6,9 очка за 20 минут на площадке при реализации 33,3% из-за дуги.
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