Эван Фурнье – о 3 матчах вне ротации «Никс»: «Я недоволен, но не могу ничего поделать»

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Атакующий защитник «Нью-Йорка» Эван Фурнье прокомментировал свое отсутствие на площадке в трех последних матчах команды.

Фурнье начинал нынешний сезон в стартовой пятерке, но затем проиграл конкуренцию Кэмерону Реддишу и стал получать все меньше игрового времени. Недавно «Никс» вывели француза из ротации.

«Я недоволен, но не могу ничего поделать. На самом деле, от меня мало что зависит в этой ситуации. Так что я остаюсь профессионалом», – признался Фурнье.

В 13 матчах нынешнего сезона 30-летний баскетболист набирал в среднем 6,9 очка за 20 минут на площадке при реализации 33,3% из-за дуги.

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