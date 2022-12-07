«Никс» хотят обменять Фурнье, готовы включить в сделку Реддиша или Куикли

рассматривает варианты обмена нескольких игроков, пишет обозреватель The Athletic Фред Катц.

, и , которые потеряли место в ротации, могут покинуть команду в ближайшее время. Также кандидатом на обмен является .

«Никс» не хотят отдавать драфт-пики, чтобы избавиться от контракта Фурнье, по которому ветеран заработает 36,9 миллиона долларов за два года. Клуб готов включить в сделку Реддиша или Куикли.

«Сакраменто» – первая команда Калифорнии прямо сейчас: «Бим-Тим» Фокса и Сабониса обыгрывает всех соседей и отмечает победы с помощью «Космической Пушки-Лазера»