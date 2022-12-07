«Никс» хотят обменять Фурнье, готовы включить в сделку Реддиша или Куикли

Теги возможные переходы Нью-Йорк Деррик Роуз Эван Фурнье Кэмерон Реддиш Иммануэл Куикли Баскетбол

«Нью-Йорк» рассматривает варианты обмена нескольких игроков, пишет обозреватель The Athletic Фред Катц.

Эван Фурнье, Деррик Роуз и Кэмерон Реддиш, которые потеряли место в ротации, могут покинуть команду в ближайшее время. Также кандидатом на обмен является Иммануэл Куикли.

«Никс» не хотят отдавать драфт-пики, чтобы избавиться от контракта Фурнье, по которому ветеран заработает 36,9 миллиона долларов за два года. Клуб готов включить в сделку Реддиша или Куикли.

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