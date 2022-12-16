Дмитрий Матеранский: «В селекции «Зенита» нет стабильности, в отличие от ЦСКА и УНИКСА»

Ведущий «Взял Мяч» Дмитрий Матеранский рассказал о проблемах « » при комплектовании состава.

«У нас есть стабильный , где понятно, кто принимает решения и осуществляет работу по поиску игроков. В УНИКСе механизм принятия решений тоже давно устоялся. Это Евгений Богачев, а в последнее время еще и Богдан Богачев. Они достаточно поступательно работают.

А в «Зените» другая ситуация, особенно после чемпионства. Есть несколько центров влияния на тех, кто принимает спортивные решения. Там пока еще нет традиций, нет стабильности, а советников всегда хватает. Эти готовы, другие готовы, и третьи хотят тоже. Поэтому последовательности и преемственности в процессе построения команды нет. Сейчас это отличается от того, что было в прошлом году», — рассказал Матеранский в эфире «Взял Мяч Страна».

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