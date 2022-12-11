Хави Паскуаль: «Моментами УНИКС и «Зенит» демонстрировали игру уровня Евролиги»
Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от УНИКСа (94:95) в Единой лиге ВТБ похвалил обе команды.
«Поздравляю УНИКС с победой! Считаю, это был отличный матч для болельщиков. Моментами команды демонстрировали игру уровня Евролиги и старались хорошо защищаться, но временами нам это не удавалось.
В концовке нюансы решили исход матча. К сожалению, мы проиграли, но поражения – часть баскетбола. Для нас еще ничего не потеряно. Сейчас декабрь, впереди второй круг и плей-офф», – сказал Паскуаль.
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