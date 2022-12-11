Хави Паскуаль: «Моментами УНИКС и «Зенит» демонстрировали игру уровня Евролиги»

Теги УНИКС Зенит Turkish Airlines EuroLeague болельщики Хавьер Паскуаль Единая лига ВТБ Баскетбол

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль после поражения от УНИКСа (94:95) в Единой лиге ВТБ похвалил обе команды.

«Поздравляю УНИКС с победой! Считаю, это был отличный матч для болельщиков. Моментами команды демонстрировали игру уровня Евролиги и старались хорошо защищаться, но временами нам это не удавалось.

В концовке нюансы решили исход матча. К сожалению, мы проиграли, но поражения – часть баскетбола. Для нас еще ничего не потеряно. Сейчас декабрь, впереди второй круг и плей-офф», – сказал Паскуаль.

«Байден отдал слишком много за нее». Американцам не сильно понравился обмен Бриттни Грайнер

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные