Нильс Гиффай перейдет из «Мурсии» в «Баварию»

Легкий форвард (31 год, 201 см) покинет «Мурсию» и продолжит карьеру в «Баварии».

Ожидается, что Гиффай перейдет в клуб Евролиги на следующей неделе. Он сам выкупит свой контракт у «Мурсии», в которую перешел в октябре.

В прошлом сезоне Гиффай провел 25 матчей в за литовский «Жальгирис», набирая в среднем 5,7 очка и 2,8 подбора.

Также форвард стал бронзовым призером Евробаскета-2022 в составе сборной Германии. Там его средние показатели составили 5,9 очка и 1,9 подбора.

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