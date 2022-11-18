Тринкьери и Барцокас провели эмоциональную беседу после матча Евролиги

Главные тренеры ( ) и («Олимпиакос») провели эмоциональную беседу после матча между командами.

Тринкьери и Барцокас начали спорить после традиционного рукопожатия в середине площадки. Итальянский специалист что-то выговаривал греку, тот несколько раз спрашивал «Почему?»

По словам ассистента Гиоргоса Бозикаса, инцидент произошел из-за недопонимания.

«Ничего такого не случилось, просто недопонимание. Барцокас в какой-то момент обращался к судье, а Тринкьери думал, что это было адресовано ему. Барцокас объяснил, что протест не связан с Тринкьери», – заявил Бозикас.

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