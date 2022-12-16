Тайлер Хирро: «Не пытался побить рекорд, просто бросал 3-очковые»

Защитник «Хит» повторил лучший результат клуба по точным 3-очковым за матч (10) и набрал рекордное для себя 41 очко против «Рокетс» (111:108).

Примечательно, что днем ранее во встрече с «Тандер» Хирро реализовал 9 бросков с дальней дистанции и набрал 35 очков.

«Я не знал, на какой отметке установлен рекорд клуба, пока не забросил девять трехочковых. Мне тогда сказали, что не хватило всего одного попадания.

У меня не было никаких планов выходить на площадку и повторять рекордный показатель, я просто старался бросать и попадать. Дальние броски – это хорошая вещь, это помогает команде», – заявил Хирро.

Хирро повторил достижение звездных снайперов Стефена Карри («Голден Стэйт») и Джеймса Хардена («Филадельфия»), забрасывая как минимум по 9 3-очковых два дня подряд.

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