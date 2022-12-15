Защитник обновил личный карьерный рекорд по точным 3-очковым в одном матче.

Во встрече с «Оклахомой» (110:108) Хирро реализовал 9 дальних бросков, набрав 35 очков (лучший результат в сезоне).

Тайлер провел на площадке 40 минут – 12 из 23 с игры, включая 9 из 17 из-за дуги. В его активе также 3 подбора и 2 передачи.

«Хит» реализовали 24 дальних броска, что является рекордом флоридского клуба.

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