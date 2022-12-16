Крис Хортон: «Я в хорошей форме и должен быстро влиться в состав «Локо»

Новобранец «Локомотива-Кубань» Крис Хортон поделился впечатлениями от России и краснодарской команды.

– Первые впечатления от России?

– Ну тут, в Москве, очень много снега! Я родом из Атланты – там такого не бывает. Но все не так плохо в плане погоды, как я себе представлял, думая о России. Главное, что снежной бури нет, правда? Но мне на самом деле даже нравится – впервые за пять лет вижу снег.

– Краснодар – самый южный город из числа тех, где есть команды лиги ВТБ. И снег там бывает не очень часто.

– Да, да, поэтому наслаждаюсь деньками в Москве. Мне уже сказали, что на юге такого нет.

– Советовался перед принятием решения о переезде с игроками, которые уже играли в России?

– Конечно! Расспросил ребят в деталях, вопрос ведь серьезный стоял. В том числе говорил и с хорошо вам знакомым Аланом Уильямсом. Мне дали исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы – раз я здесь, значит услышал все, что было нужно.

– Как прошла беседа с тренером о твоей роли в команде?

– В рабочем и продуктивном ключе. Он рассказал о своем виденье моего участия, о том, что я должен сделать, чтобы быть полезным команде и помогать приносить результат и победы.

– Сколько времени, думаешь, потребуется тебе для того, чтобы полностью влиться в команду?

– Не думаю, что много. Я в достаточно хорошей форме, игровая практика у меня, можно сказать, не прерывалась. Но торопиться точно не будем.

«Когда возникали сложности, он всегда сдавался». Беннетт – самое нелепое, что случилось на драфте НБА: провалился везде, а теперь рекламирует одежду в Тайване