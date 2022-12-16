Джош Грэй: «Перед переходом в «Локо» советовался с соотечественниками. Удовлетворен тем, что узнал»

Новобранец « ива-Кубань» прибыл в Россию и дал первое интервью клубной пресс-службе.

– У «Локо» классные игроки, отличный тренерский состав. С нетерпением жду момента, когда выйду на площадку в официальных матчах. Я приехал сюда выигрывать.

– Много ли ты видел матчей «Локомотива-Кубань»?

– Не так много, если честно. После того, как мы с «Локо» подписали контракт, я начал заниматься оформлением документов, переездом – некогда было смотреть матчи от начала до конца. Но я видел обзоры, в курсе турнирной ситуации и думаю, что у меня не возникнет сложностей с тем, чтобы влиться в команду.

– Прежде чем принять решение о переходе в «Локомотив-Кубань», ты советовался с кем-то из американцев, у которых есть опыт выступлений в России?

– Да, с Джонатаном Мотли, с Джеем-Би, еще с парой парней, которые играли за «Локо». Я вполне удовлетворен тем, что узнал от них. Как видите – я здесь.

– В «Локо» ты будешь играть под номером «5». С этим числом у тебя связана какая-то история?

– Да. Я взял этот номер в честь своей семьи. Нас пять братьев. И выбором такого номера я хочу почтить память нашего отца, который умер год назад.

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