Скамейка «Гризлис» пускала волну вместе со зрителями во время матча с «Бакс»
«Мемфис» в четверг одержал убедительную домашнюю победу над «Милуоки» – 141:101.
В четвертой четверти, когда «Гризлис» вели 46 очков, игроки скамейки, включая лидера команды Джа Морэнта, стали пускать волну вместе со зрителями.
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— дали Яннису набрать лишь 19 очков (38 FG%)
— ограничили Миддлтона на дуге (8% трех)
— набрали 142 очков против второй обороны лиги в сезоне
— в 4-й четверти никто из стартеров мишек не играл