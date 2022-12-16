Скамейка «Гризлис» пускала волну вместе со зрителями во время матча с «Бакс»

« » в четверг одержал убедительную домашнюю победу над « » – 141:101.

В четвертой четверти, когда «Гризлис» вели 46 очков, игроки скамейки, включая лидера команды , стали пускать волну вместе со зрителями.

Гонка за титулом НБА: у «Бостона» историческая атака, «Голден Стэйт» все еще вне плей-офф, а рвутся наверх молодые