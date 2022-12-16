Клинт Капела пропустит 1-2 недели из-за травмы икроножной мышцы
Центровой «Атланты» Клинт Капела выбыл на одну-две недели после того, как получил травму правой икроножной мышцы в матче против «Орландо» в среду.
МРТ-обследование выявило растяжение.
Капела получил повреждение в середине четвертой четверти проигранного матча.
В этом сезоне центровой набирает в среднем 12,1 очка и занимает третье место в НБА с 12,0 подборами за игру.
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