Клинт Капела пропустит 1-2 недели из-за травмы икроножной мышцы

Центровой «Атланты» выбыл на одну-две недели после того, как получил травму правой икроножной мышцы в матче против «Орландо» в среду.

МРТ-обследование выявило растяжение.

Капела получил повреждение в середине четвертой четверти проигранного матча.

В этом сезоне центровой набирает в среднем 12,1 очка и занимает третье место в НБА с 12,0 подборами за игру.

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