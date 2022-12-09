Деджонте Мюррэй пропустит около двух недель с растяжением связок

Ожидается, что защитник «Атланты» пропустит две недели с растяжением связок левого голеностопного сустава.

Мюррэй травмировался на первых минутах матча против «Нью-Йорка» (89:113), приземлившись на ногу форварда Ар Джей Барретта. Игрок «Никс» получил неспортивный фол первой степени.

В составе «Хоукс» также отсутствуют травмированные Джон Коллинз (голеностоп) и Деандре Хантер (бедро).

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