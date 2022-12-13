Джа Морэнт и Трэй Янг пропустили матч между «Мемфисом» и «Атлантой»

Звездные разыгрывающие и пропустили матч между и «Атлантой» (128:103), который состоялся в понедельник.

Морэнт не смог сыграть из-за проблем с бедром, Янга беспокоят боли в спине. В воскресенье Трэй отыграл 42 минуты в победной встрече с «Чикаго».

У «Хоукс» также не вышли на площадку из-за травм ключевые игроки Деджонте Мюррэй и Богдан Богданович.

Заменивший в основе «Гризлис» набрал 22 очка и 11 передач.

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