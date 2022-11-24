Александр Тихонов – о российском баскетболе: «Это катастрофа! Там один из «заправил» Кущенко, который развалил биатлон напрочь»

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Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов назвал катастрофической ситуацию в российском баскетболе.

«Биатлон — это сложнотехнический вид спорта, мы готовим бойцов. В регионах у нас нет патронов. Вы можете себе это представить? Классика! Ребенок на тренировке пробегает круг, а ему дают один патрон, один выстрел. Тюменская область одна из самых богатых, но там нет патронов. Это же катастрофа. И такая проблема по всей России. А на футбол тратят огромные деньги этим бездельникам и лентяям!

У нас еще в баскетболе огромная проблема. Не попали на три Олимпиады. Не могут выйти из группы на чемпионате Европы и мира. Это катастрофа! Там один из «заправил» Кущенко, который развалил биатлон напрочь! Теперь в баскетболе шансов никаких», — цитирует Тихонова Legalbet.

Сборная России пропустила последние две Олимпиады. Последний раз россияне участвовали в Олимпийских играх в 2012 году в Лондоне, где завоевали бронзовые медали.

На последнем чемпионате мира (2019) Россия прошла во второй групповой этап и заняла итоговое 12-е место. На Евробаскете-2017 россияне заняли четвертое место.

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