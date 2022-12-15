Стив Керр: «Джордан Пул слишком торопится. Работаем над тем, чтобы снизить его скорость»
Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отметил, что защитник Джордан Пул совершает много ошибок из-за того, что слишком торопится.
«Самое главное, над чем мы работаем с Джорданом Пулом – мы пытаемся снизить его скорость. Он слишком торопится.
У него много способностей. Но порой именно самые способные игроки в молодости совершают больше всего ошибок, потому что пытаются выяснить, что они умеют, а что нет.
Он такой одаренный, такой быстрый, такой хитрый, что часто попадает в неприятности», – сказал тренер.
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