Стив Керр: «Джордан Пул слишком торопится. Работаем над тем, чтобы снизить его скорость»

Главный тренер «Голден Стэйт» отметил, что защитник Джордан Пул совершает много ошибок из-за того, что слишком торопится.

«Самое главное, над чем мы работаем с – мы пытаемся снизить его скорость. Он слишком торопится.

У него много способностей. Но порой именно самые способные игроки в молодости совершают больше всего ошибок, потому что пытаются выяснить, что они умеют, а что нет.

Он такой одаренный, такой быстрый, такой хитрый, что часто попадает в неприятности», – сказал тренер.

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