Стив Керр: «Джордан Пул слишком торопится. Работаем над тем, чтобы снизить его скорость»

Теги Голден Стэйт НБА Стив Керр Джордан Пул Баскетбол

Главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр отметил, что  защитник Джордан Пул совершает много ошибок из-за того, что слишком торопится.

«Самое главное, над чем мы работаем с Джорданом Пулом – мы пытаемся снизить его скорость. Он слишком торопится.

У него много способностей. Но порой именно самые способные игроки в молодости совершают больше всего ошибок, потому что пытаются выяснить, что они умеют, а что нет.

Он такой одаренный, такой быстрый, такой хитрый, что часто попадает в неприятности», – сказал тренер.

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1 комментарий

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старичок
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хм. спеца знаю
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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