Донте Дивинченцо: «Нам не хватает энергии. Мы должны играть как чертовы «Уорриорз»

Атакующий защитник «Голден Стэйт» во вчерашнем матче против «Индианы» (119:125) вышел в стартовой пятерке вместо Клэя Томпсона и набрал 15 очков с 8 подборами за 38 минут на паркете.

«Я не делаю упор на атаку. Но когда я иду на кольцо, все складывается хорошо. Когда мне удается пройти, я могу вывести других игроков на бросок, в защите происходит беспорядок и мяч может снова ко мне вернуться. Когда ты играешь правильно, команда совершает хорошие броски.

Нам не хватает энергии. Когда что-то идет не так, когда судейство не в нашу пользу, «Уорриорз» показывают стандартную игру. Мой главный посыл заключается в том, что мы должны играть как чертовы «Уорриорз». Это самое главное. Нам нужна энергия», – заявил Дивинченцо.

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