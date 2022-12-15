«Нижний Новгород» отправил Степана Гонтаря в «Купол-Родники» на правах аренды

Центровой «Нижнего Новгороад» Степан Гонтарь (212 см, 20 лет) отправится в аренду до конца сезона в .

Ижевский клуб выступает в Суперлиге-1 и на данный момент идет на 10-м месте в турнире с участием 15 команд.

Гонтарь находится в системе «НН» с сезона-20/21, он выступал как за основную команду, так и за молодежку. Второй команде волжан он помог завоевать бронзовые медали молодежной Лиги ВТБ-20/21.

В нынешнем сезоне его статистика в «НН-2» за шесть матчей составила 5,5 очка и 6,3 подбора.

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