Антон Понкрашов: «В России часто выступаешь на вторых ролях, тебя ругают. Это превращается в тяжелую работу»

Защитник «Нижнего Новгорода» рассказал о трудностях, с которыми сталкиваются российские игроки, выступая в местном чемпионате.

«В России часто выступаешь на вторых ролях, не всегда получаешь достаточно игрового времени и это превращается в тяжелую работу. Тебя ругают, меняют, не дают играть, показывать то, на что ты способен. Хотя стоит отметить, что есть много россиян, которые умеют играть в баскетбол, но так как у нас очень много легионеров, зачастую россияне просто не могут проявить себя.

В этом плане Иран точно дал мне возможность показать кто я такой и как я умею играть в баскетбол. Именно поэтому я получил такое удовольствие, потому что мне просто дали возможность быть собой, – сказал Понкрашов.

В минувшем сезоне Понкрашов выступал за иранский «Назм Аваран», с которым завоевал бронзовые медали чемпионата.

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