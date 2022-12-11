Никола Йокич оформил 80-й трипл-дабл в карьере

Центровой оформил 80-й трипл-дабл в карьере, набрав 31 очко, сделав 14 передач и 12 подборов в победном матче против «Юты» (115:110).

Сербский бигмен реализовал 11 из 20 с игры, 1 из 4 из-за дуги, 8 из 10 с линии штрафных, а также сделал 4 блок-шота, 1 перехват и 3 потери за 35 минут на площадке.

Йокич оформил свой четвертый трипл-дабл в нынешнем сезоне.

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