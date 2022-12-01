Путбэк Шэйдона Шарпа и данк Брюса Брауна с передачи Николы Йокича – в Топ-10 моментов матчей НБА 30 ноября
НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 30 ноября.
Первые места в Топ-10 заняли путбэк Шэйдона Шарпа («Портленд») и данк Брюса Брауна с передачи Николы Йокича («Денвер»).
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