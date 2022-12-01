Путбэк Шэйдона Шарпа и данк Брюса Брауна с передачи Николы Йокича – в Топ-10 моментов матчей НБА 30 ноября

Теги Денвер Портленд НБА видео Никола Йокич Брюс Браун Шэйдон Шарп Баскетбол

НБА представила подборку лучших моментов матчей регулярного чемпионата, которые состоялись 30 ноября.

Первые места в Топ-10 заняли путбэк Шэйдона Шарпа («Портленд») и данк Брюса Брауна с передачи Николы Йокича («Денвер»).

Нет, «Лейкерс» не в порядке. Растеряли гигантский отрыв, победную трешку с сиреной от новичка пропустили через Леброна

В сборной Камеруна нашли двойника Леброна. Это уже традиция: на ЧМ-2018 был «панамский Кайри»

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