Главный тренер после матча с (107:110) раскритиковал судей за эпизод на последних секундах, когда защитник Тайлер Хирро забросил решающий 3-очковый.

– отличный игрок, но он совершил пробежку в момент решающего броска. Я просто не могу прийти сюда и не сказать об этом, я должен защищать своих ребят.

Мои ребята сражались все 48 минут, но вот кто-то делает показ, сайдстеп, потому еще один или два шага, после чего бросает по кольцу, а свистка нет. Что-то нереальное, как по мне. Мы проиграли не из-за этого, и все же мне кажется, это было несправедливо», – заявил Браун.

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