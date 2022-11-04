НБА подтвердила, что Тайлер Хирро совершил пробежку перед победным броском в матче с «Кингз»

Официальный отчет о последних двух минутах в матче между и подтвердил, что защитник «Хит» Тайлер Хирро совершил пробежку перед тем, как исполнить победный трехочковый бросок за 1,8 секунды до сирены.

Арбитры не зафиксировали нарушение. В последней атаке «Кингз» Домантас Сабонис получил фол в нападении, и матч закончился победой «Майами» со счетом 110:107.

После матча главный тренер «Сакраменто» Майк Браун раскритиковал судей за эпизод на последних секундах.

– отличный игрок, но он совершил пробежку в момент решающего броска. Я просто не могу прийти сюда и не сказать об этом, я должен защищать своих ребят», – сказал тренер.

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