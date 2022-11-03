Тайлер Хирро – о победном броске: «Не думаю, что была пробежка»

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Атакующий защитник «Майами» Тайлер Хирро считает, что не совершал пробежку перед победным трехочковым в матче с «Сакраменто» (110:107).

«Не думаю, что была пробежка.

Но в начале матча судьи зафиксировали у меня пробежку, которую я тоже не считаю пробежкой. Кажется, я забросил в прыжке со средней дистанции прямо перед тем, как они свистнули.

Похоже на вчерашнюю ситуацию с Джорданом Пулом. Я уверен, что как пронос мяча, так и пробежку можно разглядеть почти в каждой атаке», – сказал Хирро.

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