Рик Карлайл: «Беннедикт Матурин становится все лучше и лучше»

Теги Индиана Рик Карлайл НБА Беннедикт Матурин Баскетбол

Главный тренер «Индианы» Рик Карлайл доволен прогрессом новичка команды Беннедикта Матурина.

«У него сильный характер, ему сложно противостоять, он умеет набирать очки. Он становится все лучше и лучше, команды все более тщательно готовятся к нему. Мы с ним проводим много времени за просмотром видеозаписей.

Молодым парням нужны дисциплина и терпение, чтобы исправлять ошибки. Нельзя расстраиваться из-за них. Я был впечатлен его спокойствием, когда он проходил через все это», – заявил Карлайл.

В своем первом сезоне в НБА Матурин набирает 17,3 очка и 4 подбора в среднем за матч, реализуя 35,1% из-за дуги.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли

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