Рик Карлайл: «Беннедикт Матурин становится все лучше и лучше»

Главный тренер «Индианы» доволен прогрессом новичка команды .

«У него сильный характер, ему сложно противостоять, он умеет набирать очки. Он становится все лучше и лучше, команды все более тщательно готовятся к нему. Мы с ним проводим много времени за просмотром видеозаписей.

Молодым парням нужны дисциплина и терпение, чтобы исправлять ошибки. Нельзя расстраиваться из-за них. Я был впечатлен его спокойствием, когда он проходил через все это», – заявил Карлайл.

В своем первом сезоне в НБА Матурин набирает 17,3 очка и 4 подбора в среднем за матч, реализуя 35,1% из-за дуги.

Самый удивительный первогодка НБА – канадец из «Индианы». Начинал с хоккея, пережил трагедию в семье, отказался от узкой роли