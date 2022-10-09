Джейлен Браун: «Тейтуму нужно быть более эмоциональным»

Атакующий защитник призвал чаще проявлять лидерские качества в раздевалке команды.

«Когда все начинают кричать и проявлять эмоции, Джей Ти остается на своей волне. Понимаете? Он не выходит за рамки своего привычного настроения. Иногда мы бываем разочарованы и хотим, чтобы он высказался, а он просто молчит. Он слишком холодный. Нам нужно, чтобы он говорил чаще и был более эмоциональным. Так мы будем двигаться в правильном направлении», – заявил Браун.

Главный тренер «Селтикс» был отстранен от работы на весь сезон-2022/23 за интимные отношения с сотрудницей клуба. Его обязанности исполняет 34-летний Джо Маззулла.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри