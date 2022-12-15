Стив Керр: «У нас небольшое похмелье после титула, но мы начинаем приходить в себя»

Главный тренер «Голден Стэйт» прокомментировал неудачное выступление команды на выезде (2-12) в нынешнем сезоне.

«Главная причина – проблемы в обороне. У нас был плохой старт сезона. Мы провели серию из пяти матчей на выезде и проиграли в борьбе все пять. Прошлый сезон мы начали с результатом 18-2. Мы два года не выходили в плей-офф и были голодными.

В этом сезоне у нас небольшое похмелье после титула, но я думаю, что мы начинаем приходить в себя. Последние 10-12 матчей мы выглядели лучше на обеих сторонах площадки. Надеюсь, мы сможем вернуться на свой уровень», – сказал Керр.

Как вести +4 и проиграть матч за 7 секунд? «Голден Стэйт» уснули и подарили чудо-концовку «Юте»