Стефен Карри набросился на судью и получил технический

Разыгрывающий «Голден Стэйт» получил технический фол в первой четверти матча против (111:128).

За 39 секунд до конца четверти Карри забросил трехочковый, после чего упал на паркет из-за контакта с Уэсли Мэттьюзом. Лидер «Уорриорз» бросился к судье, показывая, что на нем сфолили. После того, как «Бакс» провели атаку, Карри вновь набросился на судью и несколько раз прокричал «проснись».

Главный тренер «Уорриорз» заступился за своего игрока и также был наказан техническим.

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