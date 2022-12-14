Стефен Карри набросился на судью и получил технический

Теги Голден Стэйт Милуоки НБА Стив Керр судьи Стефен Карри Уэс Мэттьюз Баскетбол

Разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри получил технический фол в первой четверти матча против «Милуоки» (111:128).

За 39 секунд до конца четверти Карри забросил трехочковый, после чего упал на паркет из-за контакта с Уэсли Мэттьюзом. Лидер «Уорриорз» бросился к судье, показывая, что на нем сфолили. После того, как «Бакс» провели атаку, Карри вновь набросился на судью и несколько раз прокричал «проснись».

Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр заступился за своего игрока и также был наказан техническим.

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3 комментария

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сейяр снайпер
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Ответ Денис Храпунов
Стеф Карри настолько положительный персонаж, что меня иногда даже пугает. Нельзя же же быть всегда хорошим. Так что порой приятно видеть что он тоже человек. Вот тут истерика на ровном месте, не было там фола против него, технический по делу.
Надо поддерживать своихигроков.
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Денис Храпунов
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Стеф Карри настолько положительный персонаж, что меня иногда даже пугает. Нельзя же же быть всегда хорошим. Так что порой приятно видеть что он тоже человек. Вот тут истерика на ровном месте, не было там фола против него, технический по делу.
+4
-3
+1
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Мурзин Ринат
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Всегда смешно смотреть на показушные кривляния Керра, что-то на уровне актёрской игры Стива Нэша)) после броска просто встал и говорил, но после того как Стеф взбесился, тоже взбесился за компанию)
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