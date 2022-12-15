Скип Бэйлесс: «Временами Браун чуть лучше Тейтума, он похож на Джордана»

Теги Майкл Джордан Бостон НБА Джейлен Браун Джейсон Тейтум Скип Бэйлесс Баскетбол

Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс считает, что Джейлен Браун не уступает Джейсону Тейтуму в классе.

«Мне нравится Джейлен Браун. Временами я думаю, что он даже чуть лучше, чем Джейсон Тейтум. Они постоянно меняются местами. Когда Браун в форме, он немного похож на Майкла Джордана. У него есть эта жесткость», – заявил Бэйлесс.

В нынешнем сезоне Тейтум набирает 30,2 очка, 8,3 подбора и 4,1 передачи. Показатели Брауна составляют 26,6 очка, 7,3 подбора и 3,6 передачи.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

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1 комментарий

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А иногда Тэйтум чуть лучше Брауна
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