Скип Бэйлесс: «Временами Браун чуть лучше Тейтума, он похож на Джордана»

Известный баскетбольный эксперт считает, что Джейлен Браун не уступает Джейсону Тейтуму в классе.

«Мне нравится . Временами я думаю, что он даже чуть лучше, чем . Они постоянно меняются местами. Когда Браун в форме, он немного похож на Майкла Джордана. У него есть эта жесткость», – заявил Бэйлесс.

В нынешнем сезоне Тейтум набирает 30,2 очка, 8,3 подбора и 4,1 передачи. Показатели Брауна составляют 26,6 очка, 7,3 подбора и 3,6 передачи.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград