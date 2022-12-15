Скип Бэйлесс: «Временами Браун чуть лучше Тейтума, он похож на Джордана»
Известный баскетбольный эксперт Скип Бэйлесс считает, что Джейлен Браун не уступает Джейсону Тейтуму в классе.
«Мне нравится Джейлен Браун. Временами я думаю, что он даже чуть лучше, чем Джейсон Тейтум. Они постоянно меняются местами. Когда Браун в форме, он немного похож на Майкла Джордана. У него есть эта жесткость», – заявил Бэйлесс.
В нынешнем сезоне Тейтум набирает 30,2 очка, 8,3 подбора и 4,1 передачи. Показатели Брауна составляют 26,6 очка, 7,3 подбора и 3,6 передачи.
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