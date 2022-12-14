Джейлен Браун: «Без Име Удоки нас с Джо Маззуллой не было бы здесь»

Атакующий защитник объяснил успехи команды после временного отстранения главного тренера .

«Име проделал отличную работу. Он создал систему вокруг нашего индивидуального мастерства, а не стал встраивать нас в систему. Он использовал то, что мы делали хорошо, развил наши сверхспособности. Он дал Роберту Уильямсу возможность играть. Он позволил мне и Джейсону Тейтуму быть собой, но в сочетании с движением мяча и другими вещами.

В обороне мы придерживались принципа «Увидел возможность – действуй». Его тренерский стиль отличался от того, к чему мы привыкли. Также он добавил несколько компонентов, касающихся движения мяча. Я предполагаю, что это похоже на футбольный стиль игры. Но он собрал все это воедино.

Име продоложил работу . На результат, который мы видим сейчас, повлиял каждый. Без Брэда Име не смог бы добиться успеха. Без Име нас с не было бы здесь. Вся эти действия вели нас туда, где мы сейчас. Фанаты, СМИ и все остальные. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе и сможем преодолеть заключительное препятствие», – сказал Браун.

Под руководством Удоки «Селтикс» вышли в финал НБА-2022. В сентябре тренера отстранили от работы на весь нынешний сезон за интимные отношения с сотрудницей клуба. В данный момент «Бостон» с результатом 22-7 является лучшей командой регулярного чемпионата.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри