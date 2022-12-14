Джейлен Браун: «Без Име Удоки нас с Джо Маззуллой не было бы здесь»
Атакующий защитник «Бостона» Джейлен Браун объяснил успехи команды после временного отстранения главного тренера Име Удоки.
«Име проделал отличную работу. Он создал систему вокруг нашего индивидуального мастерства, а не стал встраивать нас в систему. Он использовал то, что мы делали хорошо, развил наши сверхспособности. Он дал Роберту Уильямсу возможность играть. Он позволил мне и Джейсону Тейтуму быть собой, но в сочетании с движением мяча и другими вещами.
В обороне мы придерживались принципа «Увидел возможность – действуй». Его тренерский стиль отличался от того, к чему мы привыкли. Также он добавил несколько компонентов, касающихся движения мяча. Я предполагаю, что это похоже на футбольный стиль игры. Но он собрал все это воедино.
Име продоложил работу Брэда Стивенса. На результат, который мы видим сейчас, повлиял каждый. Без Брэда Име не смог бы добиться успеха. Без Име нас с Джо Маззуллой не было бы здесь. Вся эти действия вели нас туда, где мы сейчас. Фанаты, СМИ и все остальные. Надеюсь, мы будем продолжать в том же духе и сможем преодолеть заключительное препятствие», – сказал Браун.
Под руководством Удоки «Селтикс» вышли в финал НБА-2022. В сентябре тренера отстранили от работы на весь нынешний сезон за интимные отношения с сотрудницей клуба. В данный момент «Бостон» с результатом 22-7 является лучшей командой регулярного чемпионата.
Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри
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