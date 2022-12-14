Джо Маззулла: «Матчи выигрываются и проигрываются не в четвертой четверти или овертайме»

Главный тренер после победы над (122:118 ОТ) заявил, что ключевым отрезком в матче является конец третьей четверти и начало четвертой, и что его команде необходимо сосредоточиться на этом отрезке.

«Матчи выигрываются и проигрываются не в четвертой четверти или овертайме. Мы должны показывать высокий класс в конце третьей четверти и начале четвертой. Вот где матчи НБА выигрываются и проигрываются, и мы не очень хорошо справились с этим отрезком.

Так что мы извлечем положительные стороны того, как мы вернулись в игру, а потом сумели довести ее до победы, но также сосредоточимся на этом отрезке», – сказал тренер.

Тренер «Селтикс» совершил нечто ужасное (не спрашивайте). Но не стоит надеяться, что это взорвет одного из фаворитов изнутри