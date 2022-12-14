НБА и профсоюз игроков отложили решение о расторжении коллективного соглашения до 8 февраля

Теги НБА драфт НБА Баскетбол

НБА и профсоюз игроков продлили окно переговоров по новому коллективному соглашению.

Стороны договорились перенести крайнюю дату принятия решения о выходе из действующего соглашения с 15 декабря на 8 февраля. Таким образом, НБА и профсоюз должны завершить переговоры за сутки до дедлайна на обмены.

Если одна из сторон воспользуется опцией выхода, соглашение будет действовать до 30 июня. К этому времени завершится нынешний сезон НБА и состоится драфт-2023.

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1 комментарий

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Fluggaenk Dechioebolsen
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