Ламело Болл может сыграть с «Пистонс»

Теги травмы Шарлотт НБА Ламело Болл Баскетбол

Разыгрывающий «Шарлотт» Ламело Болл восстановился после травмы и планирует сыграть против «Детройта» сегодня ночью, пишет инсайдер НБА Шэмс Чарания.

21-летний баскетболист пропустил начало нынешнего сезона из-за повреждения голеностопа. Он вернулся на площадку в середине ноября, но спустя три матча получил рецидив, наступив на ногу болельщика из первого ряда.

В прошлом сезоне Болл провел 76 матчей, набирая в среднем 20,2 очка, 7,6 передачи, 6,7 подбора и 1,6 перехвата.

Трофей MVP НБА наконец-то переименовали – в честь Майкла Джордана. А вместе с ним – и еще полдесятка наград

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