Форвард «Хорнетс» выбыл на неопределенный срок из-за травмы плеча.

У Хэйворда диагностирован перелом лопатки.

Изначально предполагалось, что у Хэйворда ушиб. Он успел сыграть с повреждением на этой неделе, а также мог выйти против «Миннесоты» в пятницу.

Гордон принял участие в 11 встречах сезона НБА, набирая 16,3 очка, 4,3 подбора и 4,4 передачи в среднем за игру при 38,1% из-за дуги.

Converse царили в НБА до появления Джордана. В 90-х проиграли конкуренцию в баскетболе, а сейчас шокируют мир высокой моды