Евролига. «Анадолу Эфес» примет «Басконию», «Монако» сыграет с «Барселоной»

Сегодня в рамках 13-го тура регулярного чемпионата Евролиги состоятся три матча.

Действующий чемпион турецкий «Анадолу Эфес» примет испанскую «Басконию», «Монако» сыграет с «Барселоной».

Регулярный чемпионат

Положение команд: Фенербахче Турция – 10-3, Монако Франция – 9-3, Реал Испания – 9-4, Олимпиакос Греция – 9-4, Барселона Испания – 8-4, Анадолу Эфес Турция – 7-5, Баскония Испания – 7-5, Маккаби Израиль – 7-6, Црвена Звезда Сербия – 7-6, – 6-7, Панатинаикос Греция – 6-7, – 6-7, Виллербан Франция – 5-8, Виртус Италия – 4-8, Бавария Германия – 4-9, Партизан Сербия – 4-9, Альба Германия – 3-9, Милан Италия – 3-10.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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