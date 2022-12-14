Никита Курбанов провел 697-й матч за ЦСКА – новый рекорд клуба

Капитан ЦСКА Никита Курбанов установил новый рекорд по количеству матчей за команду.

Игра против «Самары» стала для Курбанова 697-й за основу ЦСКА. Он опередил , которому принадлежал предыдущий рекорд (696 матчей).

Курбанов является воспитанником московского клуба. Он проводит 14-й сезон за основную команду ЦСКА. В составе армейцев Курбанов 3 раза становился чемпионом Евролиги и 7 раз выигрывал Единую лигу ВТБ.

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