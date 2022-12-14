Никита Курбанов провел 697-й матч за ЦСКА – новый рекорд клуба

Теги ЦСКА Никита Курбанов Андрей Воронцевич Единая лига ВТБ Самара Баскетбол

Капитан ЦСКА Никита Курбанов установил новый рекорд по количеству матчей за команду.

Игра против «Самары» стала для Курбанова 697-й за основу ЦСКА. Он опередил Андрея Воронцевича, которому принадлежал предыдущий рекорд (696 матчей).

Курбанов является воспитанником московского клуба. Он проводит 14-й сезон за основную команду ЦСКА. В составе армейцев Курбанов 3 раза становился чемпионом Евролиги и 7 раз выигрывал Единую лигу ВТБ.

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1 комментарий

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